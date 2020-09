Coronateststraten bomvol: wie een test wil moet dagen wachten of naar andere provincie

De corona teststraat in Bergen op Zoom (foto: GGD West-Brabant). vergroot

Het is ontzettend druk bij de coronateststraten. Mensen die zich willen laten testen, moeten lang wachten of ver reizen voor een test. De laboratoria kunnen het aantal onderzoeken momenteel niet aan. Daarom moeten de GGD's het aantal tests afschalen. "Het is heel vervelend", zegt een woordvoerder.

Rebecca Seunis Geschreven door

Lerares Michelle uit Helmond probeerde op dinsdag een afspraak te maken, maar kreeg online de melding dat er geen enkele mogelijkheid meer was voor een test. Vervolgens kreeg ze telefonisch te horen dat zelfs komend weekend al helemaal vol zit in de regio Eindhoven.

Gelukkig bleek er vrijdagmiddag in Helmond nog één plekje vrij. Maar in Eindhoven, Eersel en zelfs het Limburgse Venlo bleek de rest van de week al geen enkele plek meer.

Toen Michelle aangaf dat ze lerares is, maakte dat geen verschil. Met haar vitale beroep, kreeg ze geen voorrang van de GGD. “Daar gaan wij niet over. Dat ligt bij het ministerie”, zei een GGD-woordvoerder. Daardoor zitten haar leerlingen zeker drie dagen zonder hun lerares. Volgens een woordvoerder zijn er voor komend weekend inmiddels weer testmogelijkheden bijgekomen.

Naast het capaciteitsprobleem bij de laboratoria, is er ook een probleem met de agenda's bij het callcenter. De agenda's staan normaal gesproken 48 uur van tevoren open. Nu wordt die tijd verlengd, maar de medewerkers van de calllcenters kunnen daar nog niet naar behoren bij, aldus een woordvoerder van de GGD.

“De capaciteit bij de onderzoekslabs is niet groot genoeg en daar zit het probleem. Daarom kunnen we minder testen dan we zouden willen.” In West-Brabant waren dinsdagochtend de telefoonlijnen zo druk dat mensen het callcenter helemaal niet konden bereiken. “We hebben echt te maken met een piek.” Ook woensdag is het druk bij de callcenters. De GGD vraagt mensen met milde klachten om pas woensdagmiddag vanaf twee uur weer te bellen.

Sommige mensen hebben veel over voor een test en reizen naar een andere stad of provincie om alsnog terecht te kunnen, blijkt op Twitter. Zo schrijft de Martijn uit Tilburg: "Tilburg vol, Breda vol, Eindhoven vol, Rosmalen vol, Etten-Leur vrijdag 10.15 uur, Roosendaal vrijdag 10.15 uur." En zo kwam hij voor de snelste afspraak donderdag in Dordrecht terecht. "Je moet er wat voor over hebben om getest te kunnen worden…"

“We snappen dat dat heel vervelend is voor mensen. Iedereen heeft er last van. Hoelang deze piek gaat duren, weten we niet. Mensen denken dat dat aan ons ligt, maar dat ligt bij het ministerie. Als zij bijvoorbeeld op korte termijn testen uit Duitsland kunnen inkopen, kan de piek mogelijk snel afzwakken.

Kun je van mensen nog verwachten dat ze zo lang niet de deur uitgaan terwijl ze wachten op een test en uitslag? “Ik zou het ook vervelend vinden als ik in die situatie zat. Maar we hopen echt dat mensen hun verantwoordelijkheid nemen en binnen blijven. Je wil niet dat er nog meer mensen besmet raken, dan wordt het probleem alleen maar groter.”

