Dakloze man zorgt keer op keer voor overlast in zijn oude buurt in Tilburg

Een 38-jarige man zorgt keer op keer voor overlast in de Curaçaostraat in Tilburg. De man woonde eerst zelf in die straat maar is nu dakloos. De politie heeft hem aangehouden, omdat hij verdacht wordt van meerdere vernielingen en omdat hij zijn gebiedsverbod zou overtreden.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Maandag werden de ramen van een huis en auto in de Curaçaostraat ingegooid met stenen. De politie verdacht een 38-jarige Tilburger die eerder al een gebiedsverbod had gekregen. Hij had al vaker gezorgd voor onrust in de buurt.

Aanhouden

De officier van justitie besloot dat de politie de man mocht aanhouden zodra ze hem tegenkwamen. De man heeft namelijk geen huis en dus kon de politie hem niet op een vast adres aanhouden.

Agenten kwamen de man op het spoor nadat er dinsdag een melding binnenkwam over een ruzie aan de Korvelseweg. Het bleek de verdachte te zijn en de politie kon hem aanhouden.

Op dit moment zit hij vast voor verder onderzoek.