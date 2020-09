Man wil ruzie sussen maar wordt doodgestoken: dader krijgt 10 jaar cel

Archieffoto: Karin Kamp. vergroot

Het gerechtshof in Den Bosch heeft een 32-jarige man uit Breda veroordeeld tot tien jaar cel, omdat hij de 28-jarige Berry van Gool heeft doodgestoken. Ook moet de dader een 43.000 euro schadevergoeding betalen aan de nabestaanden, zo werd in hoger beroep bepaald. De steekpartij was vorig jaar juli in Breda

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

De twee mannen kruisten elkaars pad in het uitgaansgebied van deze stad. De verdachte had ruzie met iemand en Berry probeerde die te sussen. Zonder enige duidelijk aanleiding sloeg de verdachte het slachtoffer tegen zijn hoofd. Het slachtoffer probeerde terug te slaan, maar raakte de verdachte niet. Toen pakte de verdachte een mes en stak het slachtoffer in zijn buik en in zijn heup. Van Gool overleed een paar uur later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

In januari werd de dader ook al veroordeeld voor tien jaar gevangenisstraf bij de rechtbank in Breda. Bij het hof werd er ook een schadevergoeding toegewezen.

Volgens de verdediging trok de verdachte een mes uit zelfverdediging. Het hof geloofde net als de rechtbank niet dat het slachtoffer de verdachte aanviel.

Onherstelbaar leed

De steekpartij was voor de nabestaanden een heftig incident. Er waren vrienden van het slachtoffer die hebben gezien hoe de man werd doodgestoken. Ook woog het hof zwaar mee dat het slachtoffer zich in het conflict heeft gewaagd om de boel te sussen.

De ouders van het slachtoffer hadden om een schadevergoeding van 43.000 euro gevraagd. Dat bedrag bestaat uit een materiële schadevergoeding en smartengeld. Het hof heeft het hele bedrag toegewezen.

LEES OOK:

Tien jaar cel voor man die Bredanaar Berry van Gool doodstak