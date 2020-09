Snorfietser met rollen kunstgras op de vlucht voor de politie

De politie heeft dinsdagnacht in Oss een snorfietser achtervolgd, die vier rollen kunstgras bij zich had. Agenten konden hem uiteindelijk aanhouden.

Rond half twee 's nachts zagen agenten de snorfiets over de Julianasingel in Oss rijden. Een eindje verderop probeerden ze de bestuurder aan te houden om hem te controleren. Toen die de agenten in de gaten kreeeg, ging hij er als een haas vandoor.