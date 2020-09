Judith heeft een tuin vol zonnebloemen: 'Voor de gezelligheid en voor de vogeltjes'

Zoon Toby bij de gigantische zonnebloemen (foto: Judith Nijssen). vergroot

Tuinieren is een grote hobby van Judith Nijssen uit Sint-Oedenrode. Vooral de laatste paar maanden heeft ze daar door de coronacrisis veel tijd in kunnen steken. "Mijn tuin staat vol met grote zonnebloemen", vertelt Judith trots en nu heeft ze er zelfs een prijs mee gewonnen.

Ista van Galen Geschreven door

Toen Judith de wedstrijd voor de grootste zonnebloem voorbij zag komen op Facebook, leek het haar wel grappig om mee te doen. Met een zonnebloem van 4,26 meter won ze de vierde prijs bij de wedstrijd van de website Ouders van Nature.

"Ik zaai ieder jaar zonnebloemen, voor de gezelligheid en voor de vogeltjes. Die kunnen de zaadjes die uit de bloemen komen namelijk opeten. Maar de zonnebloemen waren vorig jaar nog niet zo groot als nu. Sommige hebben ook een enorme bloem."

De zonnebloemen van Judith met grote diameter (foto: Judith Nijssen). vergroot

De prijswinnende bloem had Judith rond april gezaaid. Maar waarom hij nou zo hoog is geworden, weet ze niet precies. "Ik had niet verwacht dat hij zo hoog zou worden", lacht ze.

"In de moestuin had ik groenbemesting erbij staan, dus misschien dat hij daar net wat meer voedingsstoffen uit kon halen. Maar verder heb ik geen idee. Ik denk dat hij in het begin van de groei goed is geworteld", zegt Judith.

De dochter en zoon van Judith hielpen ook met veel plezier mee aan de verzorging. "Zo af en toe hebben ze een gietertje water erbij gegoten."

De tuin van Judith staat vol met grote zonnebloemen (foto: Judith Nijssen). vergroot

Het lastige aan een bloem van ruim vier meter hoog is hem overeind te houden. Dat ging dan ook mis. "We hadden hem een beetje ondersteuning gegeven, dat was voldoende. Maar laatst was er een grote stortbui en toen viel hij om en een paar dagen later weer."

Gelukkig maakte dat voor de wedstrijd niets uit, want de bloem wordt gemeten bij de steel. "Als je die bewaart dan is het goed. En meer mensen hadden er last van dat hun bloem was omgewaaid."

Dit jaar heeft Judith de vierde prijs gewonnen, wat betekent dat ze een cursus Moestuinieren met Kinderen krijgt. "Dat vonden de kinderen echt heel leuk." Volgend jaar zaaien Judith en haar kinderen weer opnieuw en gaan ze voor de eerste prijs.