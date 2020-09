Eindelijk weer een schoolklas in Kamp Vught: 'Belangrijk om te laten zien'

De eerste schoolklas (foto: Tonnie Vossen). vergroot

Op 13 maart was er in Nationaal Monument Kamp Vught nog een rondleiding, maar daarna werd het een half jaar heel stil in het herdenkingsmuseum. Woensdag meldde zich de eerste schoolklas weer. "En daar zijn we heel blij mee," zegt directeur Jeroen van den Eijnde, "want we zijn er toch voor een belangrijk deel om aan kinderen te laten zien hoe het was om hier gevangen te zijn."

Voor deze ene keer heette hij de schoolklas uit het Gelderse Vuren hoogstpersoonlijk welkom. “Normaal verzorgen wij per jaar 1500 rondleidingen voor schoolgroepen, dus het werd hier wel heel erg stil toen dat niet meer kon.”

Volgens Jeroen van den Eijnde is er al veel belangstelling vanuit het basisonderwijs voor een rondleiding. “Ook mijn jongste zoon komt binnenkort met zijn klas hier.” Middelbare scholieren moeten nog even wachten. “Maar zodra dat veilig kan, hopen we dat ook zij hier weer komen.”

"We nemen de kinderen mee naar de barakken en daar is het te krap voor de ouders."

Vanwege coronamaatregelen mogen de begeleidende ouders woensdag niet mee met de rondleiding. “We nemen de kinderen mee naar de barakken en daar is het te krap voor volwassenen om afstand te houden”, legt Anja Spaninks van het museum uit. “Voor de schoolkinderen zijn de regels anders, die hoeven de anderhalve meter afstand niet aan te houden.”

Terwijl de ouders achterblijven in de tentoonstellingsruimte van het museum, mag leerkracht Richard Visser wel mee met de rondleiding. “Ik heb er alle vertrouwen in dat er genoeg voorzorgsmaatregelen genomen zijn en dat het hier allemaal volledig coronaveilig is", zegt hij vol overtuiging.

"Meestal zijn de kinderen erg onder de indruk en worden ze er een beetje stil van.”

Hij komt hier al voor de vierde keer. “We krijgen van te voren een filmpje en ander materiaal van Kamp Vught waarmee we de kinderen kunnen voorbereiden. Meestal zijn ze erg onder de indruk en worden ze er een beetje stil van.”

Dat is in ieder geval ook Elisa (12). “Ik zou het heel erg hebben gevonden om hier te moeten zijn. Het moeilijkste was denk ik om hier te moeten werken, ook in de kou, en bijna geen eten te hebben.” Weinig en slecht eten, dat is ook bij Fabian blijven hangen. “Maar ook de bedden waren niet goed.” Het verhaal van de kindertransporten gaat hij zeker vertellen als hij thuiskomt. “Als je jonger was dan 15 jaar moest je op transport en werd je vermoord."

De eerste schoolklas loopt weer rond in Kamp Vught:

Wachten op privacy instellingen...