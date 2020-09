20 miljoen om huizen rond vliegbasis te beschermen tegen overlast van helikopters

Een Chinook (Foto: John Kuijsters) vergroot

Het Ministerie van Defensie trekt 20 miljoen uit om huizen rondom vliegbasis Gilze-Rijen aan te passen. Dat heeft staatsecretaris Barbara Visser van Defensie de omwonenden laten weten. Het geld is bedoeld voor omwonenden die last hebben van geluid en trillingen van helikopters en kan gebruikt worden voor reparatie van scheuren en geluidsisolatie.

Ilse Schoenmakers & Agnes van der Straaten Geschreven door

Al jaren wordt er in de gemeente Gilze en Rijen gesproken over een nieuw luchthavenbesluit voor de vliegbasis. Als er toestemming komt voor jachtvliegtuigen om gebruik te maken van de voormalige Vliegbasis De Peel, dan betekent dat voor Gilze-Rijen de zogeheten reserveveldfunctie verdwijnt. De basis kan dan niet meer tijdelijk gebruikt worden voor vliegtuigen of helikopters van een andere vliegbasis.

Het definitieve besluit daarover wordt pas in 2024 verwacht. Ondertussen wil Defensie toch al geld beschikbaar stellen voor bewoners van huizen die last hebben van de helikopters.

Liever niet besteden

Jeanine van Hapert is een van de omwonenden die veel overlast hebben van de trillingen die de Chinook-helikopters van Defensie veroorzaken. “Een budget van twintig miljoen is fantastisch, maar we hebben liever dat we de rattle-noise van helikopters zo kunnen beperken dat we het geld niet nodig hebben”, reageert de actievoerster. Van Hapert denk dat dit kan door minder of anders te vliegen en volgens haar heeft de stand van de helikopterwieken daar ook invloed op.

Ze weet nog niet waarvoor het bedrag gebruikt gaat worden. "Het onderzoek moet nog gebeuren. We hebben geen uitzicht wanneer dat begint." Omwonenden tasten in het duister en hun geduld wordt flink op de proef gesteld. "We hebben geen uitzicht wanneer het onderzoek echt van start gaat. Het ligt al bijna een jaar stil, dat is jammer. We willen gas erop."

Ook gemeente heeft nog vragen

Sandra Diepstraten is wethouder in Gilze en Rijen en onderstreept ook het belang van goed onderzoek. “Het is heel fijn dat het bedrag ter beschikking wordt gesteld, maar het is vooral fijn dat er verder onderzoek plaatsvindt of er wel voldoende woningen geïsoleerd worden. Daarnaast is het zo dat isolatie van rattle-noise heel erg moeilijk is, het is maar de vraag of dat lukt. En als je in de tuin zit kun je niet van de isolatie gebruik maken.”

Defensie wil 201 woningen isoleren, maar de gemeente zegt dat er veel meer woningen last hebben van de vliegbasis. “Het zijn er nu honderdvijftig in Gilze en Rijen en vijftig in Tilburg in de Reeshof, maar wij denken dat het gebied veel groter is", aldus wethouder Diepstraten.

Donderdag 17 september gaat Defensie in gesprek met omwonenden.

Een bewoner liet in februari de schade aan zijn huis zien:

Wachten op privacy instellingen...