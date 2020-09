Tropische dagen in september: 'Er gaan dagrecords sneuvelen'

Een hittegolfje wordt het waarschijnlijk niet, maar we krijgen volgende week wel tropische dagen. Het kwik stijgt maandag en dinsdag naar 30 graden. De dagen eromheen wordt het ook nazomers met temperaturen tussen de 20 en 25 graden. Pak het zwembadje en de barbecue er dus toch maar weer even bij.

De zon laat zich vanaf vrijdag goed zien en de temperatuur gaat oplopen. Het wordt in Brabant 23 of 24 graden. Zaterdag wordt er een klein stapje terug gedaan en wordt het 19 tot 22 graden. Zondag begint de echte nazomer en wordt het 25 graden of hoger.