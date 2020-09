Fietsster zwaargewond bij aanrijding in Deurne

Een fietsster is woensdagnacht zwaargewond geraakt bij een aanrijding in Deurne. Het ongeluk gebeurde rond vijf uur op de kruising van de Houtenhoekweg met de Zandbosweg. De vrouw werd geschept toen ze de weg overstak.

Vanwege de ernst van de situatie kwam een traumahelikopter naar de plaats van het ongeluk. De vrouw is met spoed in een ambulance naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht. De trauma-arts ging mee in de ambulance.