WOZ-waarde van huizen hoger dan ooit, bekijk hier jouw gemeente

De WOZ-waarde van huizen is nooit hoger geweest dan nu. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de meest recente cijfers. De grootste stijgers in Brabant zijn de gemeenten Uden (10,1 procent), Bernheze en Landerd (beide 9,9).

De WOZ-waarde van huizen wordt door gemeenten gebruikt als basis voor de heffing van onroerendezaakbelasting en is gebaseerd op de geschatte waarde van een jaar eerder.

Vorig jaar was de stijging nog het grootst in de gemeente Deurne met 10,7 procent. Dit jaar valt de stijging in Deurne met 4,7 procent een stuk lager.