Marianne Vos hongert naar koersen en succes: 'Blij dat de Giro Rosa doorgaat'

Marianne Vos heeft als wielrenster alles gewonnen wat er maar te winnen valt en toch is de honger naar succes nog niet gestild. De komende tijd doet ze er dan ook alles aan om opnieuw prijzen te pakken. Door de coronacrisis is ook de wielerkalender bij de dames flink vertraagd. Vrijdag begint in Italië de Giro Rosa, gevolgd door het WK en enkele grote klassiekers.

Ronald Strater Geschreven door

In het voorjaar leek het er niet op dat het peloton nog in actie zou komen, maar inmiddels hebben Marianne Vos en haar collega's er al een aantal wielerwedstrijden opzitten. Een NK, een EK en twee grote klassiekers. De wielerkalender is aangepast door de coronacrisis, maar in het peloton lijkt sportief alles weer bij het oude te zijn.

"Het is nu een hele lange voorbereidingsperiode geweest", zegt Vos hierover. "Normaal begin je in het voorjaar, maar dat is nu dus augustus geworden. Het maakt niet uit, want uiteindelijk zijn de verhoudingen net als anders. De ploegen waarvan je verwacht dat ze goed zijn, die zijn goed. Corona heeft voor iedereen impact gehad, maar we zijn blij dat we weer de weg op kunnen."

"Je houdt goed in de gaten hoe ze in de Tour met corona omgaan."

Het resultaat is wel dat er in het najaar ook mooie wedstrijden op het programma staan. Te beginnen met de Giro Rosa, gevolgd door het WK en een groot aantal klassiekers zoals de Waalse Pijl, de Amstel Gold Race of de Ronde van Vlaanderen. Wedstrijden waarin Vos wil pieken. Om te beginnen vanaf vrijdag in Italië in de Giro. Vorig jaar won weliswaar Annemiek van Vleuten de meerdaagse ronde, maar Vos pakte vier van de tien etappezeges. "Ik heb er heel erg naar uitgekeken", zegt Vos. "De Giro is toch een van de belangrijkste wedstrijden op de kalender en ik ben blij dat die doorgaat."

In dat kader hield en houdt de Brabantse topper ook nauwlettend de Tour de France in de gaten. "De Tour is een belangrijk en groot evenement, dus je kijkt wel hoe er daar met corona omgegaan wordt. Als dat allemaal goed gaat dan kan de rest van het seizoen ook doorgaan. Er hangt veel van af."

Als alles goed verloopt wordt na de Giro Rosa ook het WK in Italië gehouden. De selectie is nog nog niet bekend, maar Vos rekent op deelname. "Het is een mooi parcours en het ziet ernaar uit dat het ontzettend zwaar gaat worden", zo zegt ze. "Ik hoop erbij te zijn."

De honger naar de koers is er zeker.

Maar ook na de Giro en het WK blijft het smullen voor de wielerliefhebber. Door de coronacrisis zijn de voorjaarsklassiekers nu najaarsklassiekers geworden. "Dat wordt wel speciaal", denkt de wielrenster van CCC-Liv. "En het is mooi dat het op deze manier ingevuld kan worden. Het hele seizoen is anders dan anders en we zijn inmiddels allemaal gewend om ons aan te passen en flexibel te zijn. In grote wedstrijden wil je graag goed zijn en of dat nou in oktober is of april maakt niet zoveel uit."

Zoals altijd hoopt Vos hoopt in de komende twee maanden veel te winnen. "De honger naar succes is er zeker", lacht ze. "Op het moment dat er geen wedstrijden zijn, merk je pas hoeveel je dat mist. De adrenaline, de wil om te winnen, het is anders dan in een training. Ja, de honger naar de koers is er."