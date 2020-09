Wereldtitel van Jeffrey Herlings in gevaar door breukje in zijn nek

Jeffrey Herlings. vergroot

Jeffrey Herlings is waarschijnlijk een aantal weken uitgeschakeld na zijn valpartij woensdag in Faenza. Zijn trainer zegt tegen Motorsport.com dat Herlings een breukje in zijn nek heeft opgelopen bij die val. Hierdoor is de kans op een nieuwe wereldtitel in de MXGP voor de coureur uit Oploo een stuk kleiner geworden.

Bij de training voor de Grand Prix viel Herlings woensdag op een rare manier voorover en daarna werd hij met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Herlings heeft daar een MRI aan zijn hoofd en nek gehad. Hij heeft het ziekenhuis woensdagavond alweer verlaten.

Trainer Joel Smets zegt op Motorsport.com dat er nog veel vraagtekens zijn omtrent Herlings. “In het ziekenhuis zijn in ieder geval de levensbedreigende en meest serieuze zaken uitgesloten. Wel is er een breukje gezien in de nek, maar we hebben nog niet helemaal duidelijk hoe ernstig dat is.”

Donderdag reist Herlings naar België voor verder onderzoek . Hoewel hij woensdag de Grand Prix van Faenza miste, blijft Herlings op een derde van het seizoen koploper in de stand om de wereldtitel in de MXGP.