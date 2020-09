19 zieke katten uit vervuild vakantiehuisje gehaald, één poes overleden

Een van de katten (foto: Dierenbescherming). vergroot

Een inspecteur van de Dierenbescherming heeft onlangs negentien zieke katten en hun eigenaar gevonden in een vervuilde vakantiewoning in de gemeente Woensdrecht. De katten hadden ernstig te lijden onder de 'smerige' omstandigheden waardoor ze allemaal ernstig ziek waren, meldt de Dierenbescherming.

Rebecca Seunis Geschreven door

De dieren hadden onder andere vlooien, krabwonden en een vieze vacht, ogen en neus. De bewoner noemde zijn katten 'zijn kinderen' en zag in eerste instantie niet in dat de situatie zo niet langer kon. Maar hij is na diverse bezoeken van de inspecteur tot inkeer gekomen, schrijft de Dierenbescherming.

Hij heeft van dertien van de negentien katten afstand gedaan. Ze zijn opgevangen in Dierenopvangcentrum Vlaardingen. Over de zorg voor de katten die het baasje meeneemt naar zijn nieuwe woning zijn afspraken gemaakt.

Ernstig vervuild

"Huisje ernstig vervuild, zware ammoniaklucht, vol met spullen en een enorm vlooienprobleem, twee overvolle kattenbakken...", zo omschreef de inspecteur de situatie. Alle katten hadden gezondheidsproblemen. Voor twee katten was de nood het hoogst en die zijn bij het eerste bezoek onder bestuursdwang naar de dierenarts gebracht.

Het vakantiehuis (foto: Dierenbescherming). vergroot

Een van de twee, een oudere poes, was uitgedroogd en heeft het ondanks een nacht aan medicijnen en infuus niet gehaald en moest worden ingeslapen. De andere poes die vermoedelijk een baarmoederontsteking had, is met succes geopereerd en is goed hersteld. Voor de overige katten is een behandelplan afgesproken. Ook moest de eigenaar voor schone huisvesting en frisse lucht zorgen.

Bij hercontrole bleek dat de eigenaar nauwelijks iets aan de situatie had verbeterd. De inspecteur heeft de katten vervolgens onder bestuursdwang naar de dierenarts gebracht om ze onder andere tegen vlooien en wormen te laten behandelen.

De eigenaar die op korte termijn naar een flatje ging verhuizen, kwam ondertussen zelf ook tot de conclusie dat achttien katten meenemen niet zo'n goed idee was. Hij besloot dertien van de katten af te staan. "De dieren die meegaan zijn allemaal al gecastreerd of gesteriliseerd. Er komen dus geen nestjes meer en er zijn afspraken gemaakt over de zorg voor deze dieren. De inspecteur ziet erop toe dat deze worden nagekomen", zegt de Dierenbescherming.

Uitdaging

De overige katten zijn naar Dierenopvangcentrum Vlaardingen gebracht. "Een aantal van de katten is behoorlijk angstig en schuw en dat maakt het een uitdaging om ze de medicatie te geven. De tabletten kunnen we gelukkig door het eten toedienen, maar sommige katten hebben oogzalf nodig en zalf voor de wonden op het lijf en de oren. Dat is best lastig omdat sommige dieren compleet in paniek raken als je ze wilt behandelen", zo meldt het dierenasiel.

"Met de meeste katten gaat het al een stuk beter en er zitten vreselijk lieve knuffelkatten tussen. Als ze wat meer zijn aangesterkt zijn de gebitten en eventuele andere ingrepen aan de beurt. Al met al zijn onze collega's nog wel even zoet met alle katten voordat ze klaar zijn voor een nieuw thuis", laat de Dierenbescherming namens het asiel weten.

De kattenbakken waren ernstig vervuild (foto: Dierenbescherming). vergroot