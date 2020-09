Hongerige schilder of stukadoor heeft spullen weer terug

De spullen die uit het busje vielen (foto: Twitter Marc Evers). vergroot

Een schilder of stukadoor moest het donderdagmiddag zonder zijn bammetjes doen tijdens de lunch. Zijn of haar koelbox stond namelijk op het gemeentehuis in Uden. De spullen waren uit een werkbusje gevallen op een rotonde en daar naartoe gebracht. Maar goed nieuws: later op de middag was alles weer terug bij de rechtmatige eigenaar.

Maaike Cnossen Geschreven door

De deur van het busje stond open, waardoor de spullen uit de wagen vielen. Naast de koelbox was er ook wat werkmateriaal op straat gevallen. Onder meer wat emmers, een rooster, iets wat op kit lijkt en twee radio’s lagen op straat.

Buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) Marc Evers heeft ervoor gezorgd dat de spullen veilig op het gemeentehuis stonden. Wie kon vertellen wat er in de koelbox zat, mocht het komen ophalen. Dat gebeurde iets na tweeën.

