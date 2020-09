Wachten op privacy instellingen... Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/2 Messenzwaaier uit huis gehaald in Eindhoven en met ambulance mee

De man die zich had verschanst in een huis aan de Oostendelaan in Eindhoven is door de politie naar buiten gehaald. Hij zwaaide eerder met een machete en bedreigde mensen op straat. Een arrestatieteam en onderhandelaars van de politie waren aanwezig om de situatie onder controle te krijgen.

Maaike Cnossen Geschreven door

De situatie werd rond kwart voor twee gemeld. De man stond toen met het kapmes op straat. Hij vluchtte rond drie uur een huis in.

Een arrestatieteam heeft een uur lang via de brievenbus met hem gepraat om hem naar buiten te krijgen. Toen dat niet lukte, hebben agenten de deur geforceerd en de man meegenomen. Buiten op straat was veel gestommel te horen. Dit kwam van boven. De man had zich verstopt op de badkamer.

De man is met een brancard naar buiten gebracht. Hij had alleen zijn onderbroek aan. Hij was gewond geraakt, vermoedelijk door zijn eigen kapmes. Eenmaal buiten werd hij direct in de boeien geslagen. De man gaf aan dat hij pijn had. Hij is in een ambulance meegenomen.

De hele politieoperatie bracht in de straat de nodige mensen op de been.

