Twee spoorwegovergangen afgesloten door storing

Twee spoorwegovergangen in de Tongelresestraat en de Doornakkersweg in Eindhoven kampen sinds donderdagochtend zeven uur met een storing. De spoorbomen blijven naar beneden en de treinen rijden stapvoets voorbij de overgangen. Volgens spoorbeheerder ProRail is een las tussen twee spoorstaven beschadigd. De beschadiging wordt komende nacht verholpen.

De trein rijdt bij het naderen van een overgang over een las en dan gaan op dat moment de spoorbomen op afstand naar beneden. Door de beschadiging gaan de bomen niet meer open.

Volgens een omstander gingen mensen in de ochtenduren onder de spoorbomen door om over te steken. De gemeente zette daarop verkeersregelaars in en sloot de overgangen af.