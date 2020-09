Boer zoekt Vrouw-boerin Michelle gaat trouwen met haar Maarten: 'De relatie is nu nog specialer'

Michelle en Maarten zijn sinds twee jaar een stelletje. (Foto: KRO-NCRV/Linelle Deunk) vergroot

Huwelijksklokken voor voormalig Boer zoekt Vrouw-deelnemers Maarten Bos en zijn vriendin Michelle van Asseldonk. Hij ging vorige week op zijn knieën voor de champignonkweekster uit Boekel. En ja, Yvon Jaspers staat op de (toekomstige) gastenlijst.

“Ik vind het heel bijzonder”, vertelt de verloofde boerin. “Het voelt toch anders. Ik vind de relatie nu nog specialer. We gaan samen fantaseren over een mooie bruiloft.”

Michelle en Maarten deden in 2018 mee aan Boer zoekt Vrouw en zijn sindsdien een stelletje. De boerin liet regelmatig vallen dat ze graag wilde trouwen, maar zag het aanzoek toch niet aankomen. De twee zaten in een ‘heel romantische bed and breakfast’ in het buitenland toen Maarten dé vraag stelde. “We waren lekker uit eten geweest en zaten nog even buiten. En opeens ging hij op zijn knieën.”

"Mijn vader vroeg zich al af wanneer het nou kwam."

Niet alleen Michelle zat erop te wachten, ook in Boekel zaten ze in spanning. “Hij heeft heel lief om mijn hand gevraagd. Dus mijn vader vroeg zich al af wanneer het nou kwam. En meer mensen waren op de hoogte van zijn plannen.”

De ring die ze nu een week om haar vinger heeft ‘zit erg lekker’. “Dat heeft hij heel goed gedaan. Het is een heel mooie ring.” Dat het doosje al een paar dagen in zijn koffer zat, heeft ze niet gemerkt. “Dat heeft hij heel goed gedaan. Er is me echt niks opgevallen.”

De verlovingsring (foto: Maarten Bos). vergroot

Wanneer de twee in het huwelijksbootje stappen, weten ze nog niet. “Het voorjaar lijkt me heel mooi, maar ik heb geen idee hoe het dan zit met corona en alles.” In een anderhalvemeter-bruiloft heeft ze geen zin. “Ik wil wel gezellig met z’n allen kunnen knuffelen.”

Fans van Boer zoekt Vrouw hoeven overigens niet op een speciale aflevering van de bruiloft te rekenen. “Nee, alsjeblieft niet zeg. Dat houden we lekker voor onszelf. Ook het aanzoek was echt tussen ons tweetjes. De bruiloft straks alleen met familie en vrienden.” En wat andere boeren die een vrouw (of man) zochten uit haar seizoen, zoals Steffi en Roel. En natuurlijk koppelaar en presentatrice Yvon Jaspers. “Zij komt wel op de gastenlijst.”