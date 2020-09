Bij Willem II is iedereen blij met de contractverlenging van sterkhouder Pol Lonch

Pol Llonch strijdend in het oefenduel met PSV (foto: OrangePictures). vergroot

Willem II haalde in de zomer van 2018 met Pol Llonch een onbekende Spanjaard uit Polen. In de afgelopen seizoenen groeide hij uit tot zeer belangrijke kracht op het veld én ook buiten de lijnen. Een publiekslieveling bovendien. Nu is er een akkoord over een nieuw contract dat loopt tot 2024. En dus is iedereen blij in Tilburg.

Fabian Eijkhout Geschreven door

Aanvoerder Jordens Peters is absoluut te spreken over de aanstaande verlenging van het contract van Llonch. “Er is niemand met wie ik samen heb gespeeld, die meer ballen verovert in een wedstrijd. Dat is wel fijn, anders zou ik het zelf moeten doen”, zegt hij lachend. Maar het is meer dan dat. “Ook buiten het veld is Pol heel belangrijk.”

"Wij zijn er heel blij mee", geeft trainer Adrie Koster aan. "De club is heel blij, de trainers zijn blij en Pol is blij. Wij wilden heel graag dat Pol bij ons zou blijven. Afgelopen jaar is er al belangstelling geweest, dat is toen niet doorgegaan. Hij heeft aangegeven dat hij het heel goed naar zijn zin heeft bij Willem II. Daar is een vierjarig contract uit voortgekomen. Dat is de goede gang van zaken."

"Als je als prof op je plek bent en je familie wil in Tilburg blijven, zijn er geen twijfels."

Iedereen blij dus. Ook zeker de Willem II-supporters. "Ik ben blij dat ze blij zijn, maar de meeste blije man ben ik zelf op dit moment", zegt de middenvelder zelf. "Ik ben echt heel blij om een nieuw contract te tekenen en hier voor een langere tijd te blijven."

Door zijn goede spel werd Llonch op lijstjes gezet met spelers die mogelijk een stap zouden maken. Maar een transfer komt er dus niet, hij blijft bij Willem II. "Natuurlijk heb ik mijn persoonlijke dromen en doelen. Als profvoetballer wil je je altijd bij de beste clubs in de beste competities spelen. Maar nu is de beste plek om te spelen hier. Hier speel ik mijn beste voetbal, groei ik snel als voetballer en ik denk dat ik dat kan blijven doen. Als je als prof op je plek bent en je familie wil in Tilburg blijven, zijn er geen twijfels."

"Hij is een goed karakter om bij de groep te hebben."

Bij Willem II waren er ook geen twijfels. Koster heeft de voormalig speler van Espanyol, Granada, Girona en Wisla Krákow flinke stappen zien zetten. "Als je zijn positiespel vergelijkt van het moment dat hij hier kwam en hoe het nu is, dan is hij echt gegroeid." Ook Peters heeft Llonch flinke stappen zien zetten, maar dus niet alleen binnen de lijnen. "Hij is een goed karakter om bij de groep te hebben. Hij praat ook altijd mee over de tactiek, de manier van spelen. Een hele fijne jongen voor de groep."

Koster ziet bovendien nog een goede eigenschap bij Llonch. "Hij kan heel goed voetballen, een bal afpakken en is als aanjager in het veld belangrijk. Maar hij is ook een goede motivator voor de jonge gasten in de selectie."