Voetbalamateurs uit Bergeijk doen beroep op Afellay: ‘Mogen we al Ibi zeggen?’

Komt er ooit een einde aan de indrukwekkende carrière van Ibrahim Afellay? Na PSV, FC Barcelona en Oranje lijkt ook vv Terlo zich te hebben gemeld. Afellay wil na zijn recente vertrek bij PSV blijven voetballen. En dan is er maar één logisch eindstation, vindt vv Terlo in Bergeijk.

En ook aan de voorwaarden is gedacht. "Een aangepast assortiment in onze keuken? Moet kunnen. Een elektrische fiets voor de uitwedstrijden? Kan geregeld worden. Logies op ’t Loo tijdens trainingsavonden? Uw bedje staat klaar. Voetbal- en trainingsoutfit van de club? We zijn hier niet anders gewend.“

De club verwelkomt Afellay op Facebook graag voor een ‘afrondend gesprek’. “Dan kunnen we tegelijkertijd uw kledingmaat opnemen want tijdens uw eerste wedstrijd wilt u er natuurlijk strak uitzien.”

Navraag bij de clubleiding wijst uit dat vv Terlo in de praktijk weinig goede hoop heeft op de komst van Ibi. Voorzitter Marc Verhoeven: “Het is grappig bedoeld. We plaatsen dit soort berichten vaker op Facebook. Ik geloof natuurlijk niet dat hij ooit naar Bergeijk komt. Ik weet niet eens of hij hier nog in de buurt woont.”