Bestuurder slaat op de vlucht na botsing met vrachtwagen op de A58

Een auto is donderdagmiddag op de A58 bij Roosendaal achterop een stilstaande vrachtwagen gebotst. De bestuurder van de auto is na het ongeval gevlucht en is nog steeds niet gevonden, meldt de politie.

Het ongeval gebeurde op de oprit richting Breda. De trailer van de vrachtwagen had een klapband en stond stil op een gedeelte van de afrit. De automobilist reed vervolgens achterop de trailer. Hoe dat precies kon gebeuren is nog onduidelijk.

Door het ongeval werd er een rijstrook afgesloten. Dat zorgde voor een file van meer dan drie kilometer. De politie is samen met de KMAR een zoekactie begonnen naar de bestuurder. Getuigen wordt verzocht contact op te nemen met de politie .

