Automobilist rijdt tegen boom en zorgt voor ravage in Riel

Foto: Jack Brekelmans / SQ Vision vergroot

Een automobilist is donderdagavond laat gewond geraakt toen hij met zijn auto tegen een boom reed in Riel. Het slachtoffer is door de brandweer uit zijn auto gehaald. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk op de Alphenseweg zorgde iets voor elf uur voor een enorme ravage.

Sandra Kagie Geschreven door

Een automobilist die achter de gecrashte wagen reed, wist die niet te ontwijken en reed ook nog tegen de auto aan. In de tweede auto zaten volgens de politie twee mensen. Zij zijn niet gewond geraakt.

De ravage na het ongeluk:

Wachten op privacy instellingen...

De Alphenseweg lag na het ongeluk bezaaid met brokstukken. Het motorblok van de wagen die tegen de boom botste, werd door de klap uit de auto gerukt en belandde op de weg.

'Niet overdreven hard gereden'

Volgens een woordvoerder van de politie is nergens uit gebleken dat er 'overdreven hard is gereden of dat er geracet werd'.

De eerste auto heeft volgens een woordvoerder door nog onbekende oorzaak de bocht niet gehaald en reed tegen de boom. De tweede auto kon vervolgens de eerste niet ontwijken.

Foto: Jack Brekelmans / SQ Vision vergroot

Foto: Jack Brekelmans / SQ Vision vergroot

Foto: Jack Brekelmans / SQ Vision vergroot

Foto: Jack Brekelmans / SQ Vision vergroot