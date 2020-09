Automobiliste overleden nadat haar auto bij Dongen in het kanaal belandt

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision vergroot

De bestuurster van de auto die vrijdagmorgen in Dongen te water raakte, is overleden. Het gaat om een 47-jarige vrouw uit Oosterhout, zo laat de politie weten. De auto kwam op de Kanaaldijk Noord door onbekende oorzaak in het water terecht.

Ron Vorstermans Geschreven door

Omstanders zagen de auto het water in rijden en sloegen alarm. Duikers van de brandweer Breda zijn het water in gegaan en hebben het slachtoffer uit de wagen gehaald. De automobiliste is nog gereanimeerd, maar deze hulp kwam te laat.

Specialisten van de politie doen onderzoek naar wat er is gebeurd.

Beelden van na het ongeluk:

Wachten op privacy instellingen...

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision vergroot

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision vergroot