Roger Schmidt twijfelt nog over basiself PSV voor start Eredivisie: ‘Is altijd een uitdaging’

Roger Schmidt kijkt uit naar start eredivisie (foto: OrangePictures). vergroot

PSV-trainer Roger Schmidt is er nog niet helemaal aan uit met welke elf spelers hij wil gaan starten aankomende zondag. Dan neemt PSV het in en tegen Groningen op voor de start van de Eredivisie. “Ik heb de basiself grotendeels in mijn hoofd, maar nog niet voor de volle 100 procent.”

Job Willemse Geschreven door

Als Schmidt een cijfer moest geven op een schaal van 1 tot 10 over hoe ver zijn ploeg is voor de start van de competitie, zou de Duitse oefenmeester zijn team een 7 of een 8 geven. “We hebben er alles aan gedaan om zo goed mogelijk aan de start te verschijnen”, zegt Schmidt. “Fysiek en mentaal zijn we er helemaal klaar voor, maar natuurlijk is zo’n eerste wedstrijd weer spannend.”

Volgens Schmidt is het ook tijd voor zijn ploeg om wedstrijden om het ‘echie’ te gaan spelen. “We zijn op het punt aangekomen dat we ons tijdens oefenwedstrijden en trainingen niet meer echt kunnen ontwikkelen. We hebben wedstrijden nodig die er écht om gaan. Dus gelukkig gaat de competitie nu beginnen.”

Moeilijke keuzes

Maar voor de start van de competitie moet Schmidt wel weten wie hij het veld in gaat sturen. De Duitser liet tijdens het wekelijkse perspraatje weten er nog niet helemaal uit te zijn wie er gaan starten aan PSV-zijde.

Voor Schmidt zullen er nog een aantal dilemma's op tafel liggen. Wie gaan er centraal in de verdediging spelen, wie gaat er naast (de in de basis verwachte) Pablo Rosario spelen en gaat Sam Lammers ondanks transfergeruchten in de basis beginnen?

“Ik ben er wel grotendeels uit”, zegt Schmidt over zijn opstelling, zonder op namen in te gaan. “Maar het zijn altijd moeilijke keuzes. Het is voor een coach altijd een uitdaging om voor de eerste competitiewedstrijd de juiste basiself te kiezen. Ik probeer zo open als mogelijk te zijn naar mijn spelers. Maar zoals ik al zei: ik heb de opstelling grotendeels in mijn hoofd, maar nog niet voor de volle 100 procent.”

Captain

Tijdens de persconferentie werd bekend dat Denzel Dumfries ook dit seizoen weer de aanvoerdersband zal gaan dragen. Volgens Schmidt neemt de 24-jarige Dumfries veelal het voortouw. “Hij is afgelopen seizoen goed omgegaan met de situatie en de verantwoordelijkheden van een aanvoerder. Daarom vind ik hem de geschikte Kapitän.”

Schmidt benoemde verder Pablo Rosario en Donyell Malen als reserve-aanvoerders. “Ik zie hen ook echt als sleutelspelers. Ze hebben een goede voorbereiding gedraaid en hebben hun verantwoordelijkheid gepakt.”