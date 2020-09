Opmerkelijke ruil: spitsen van RKC Waalwijk en NAC Breda wisselen van club

RKC Waalwijk en NAC Breda zijn overeengekomen in een ruiltransfer: hun spitsen Finn Stokkers en Mario Bilate wisselen per direct van club. Er komen geen extra geldbedragen bij het Brabantse onderonsje kijken.

NAC-trainer Maurice Steijn is verheugd met de nieuweling. "Met Mario halen we een ander type spits in huis. Een balvaste, sterke spits. Hier waren we al enige tijd naar op zoek en we zijn dan ook erg blij dat we hem mogen verwelkomen.”