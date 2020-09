Twee militairen van kazerne in Oirschot gewond door explosie tijdens oefening in Tsjechië

De twee militairen die donderdagmiddag gewond raakten door een explosie tijdens een oefening in Tsjechië zijn gelegerd op de kazerne in Oirschot. Dit laat een woordvoerder van de Koninklijke Landmacht desgevraagd weten aan Omroep Brabant. De twee militairen zijn vrijdagochtend ontslagen uit het ziekenhuis en ze maken het naar omstandigheden goed, zo vertelt hij.

Na een laatste controle mogen de twee vrijdag nog naar huis met de rest van het team waarmee ze op oefening waren. Vrijdag zou het team sowieso al naar huis terugkeren omdat de oefening in Tsjechië inmiddels is afgelopen.

De twee gewonde militairen maken deel uit van de 414 CBRN verdedigingscompagnie. Over hun identiteit brengt defensie verder niks naar buiten. De twee, raakten gewond door een explosie die plaatsvond tijdens een internationale militaire oefening in Vyskov. Bij de oefening werden chemische stoffen gebruikt. Hoe de ontploffing kon gebeuren, is nog onduidelijk.