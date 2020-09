Agressieve man grijpt naar wapen van agent als hij wordt aangehouden in ziekenhuis

Archieffoto: politie. vergroot

Een 58-jarige Roosendaler die vrijdagochtend is aangehouden in het ziekenhuis in Roosendaal greep tijdens zijn arrestatie naar het wapen van een agent. De man werd eigenlijk opgepakt omdat hij niet weg wilde gaan nadat hij vernielingen had aangericht in het ziekenhuis.

Ron Vorstermans Geschreven door

De politie werd vrijdagochtend rond halfnegen gealarmeerd. De 58-jarige man wilde ziekenhuis niet verlaten nadat hij eerder al een balie beschadigd had. Toen de agenten aankwamen bij het ziekenhuis gingen ze in gesprek met een beveiliger en de verdachte.

De man werd in het bijzijn van de agenten voor een derde keer gevraagd het ziekenhuis te verlaten. Toen hij dat weigerde is hij aangehouden. Tijdens de aanhouding deed de man een greep naar het pistool van een van de agenten.

Daarop is hij geboeid en overgebracht naar het politiebureau. Het ziekenhuis heeft aangifte gedaan van vernieling en huisvredebreuk.