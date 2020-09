Auto in brand gevlogen op de A2 bij Vught, verbindingsweg naar de A65 richting Tilburg weer open

Foto: Bart Meesters/SQ Vision vergroot

Op een afrit van de A2 bij het knooppunt Vught is vrijdagmiddag een auto in brand gevlogen. Daardoor is de verbindingsweg van de A2 vanuit Eindhoven naar de A65 richting Tilburg afgesloten geweest.

Ron Vorstermans Geschreven door

Iets na twee uur in de middag kwam de melding binnen. Er zaten een man en een vrouw uit Utrecht in de auto, die op de A2 reed. Toen er allerlei lampjes begonnen de branden op hun dashboard besloten ze maar de afrit te nemen. Onderaan die afrit vloog de auto spontaan in brand. Het tweetal wist zichzelf in veiligheid te brengen.

Ook motorrijder onderuit

Volgens een ooggetuige was er ook veel olie op het wegdek beland. Een motorrijder verloor daardoor zelfs de macht over het stuur, maar raakte niet gewond. De motor raakte wel zwaar beschadigd. Zowel de motor als de uitgebrande auto zijn door een bergingsbedrijf afgevoerd.

Ook het wegdek moest worden schoongemaakt. Rond vier uur in de middag kon de weg weer worden vrijgegeven.

