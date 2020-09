Aanvoerders van PSV, Willem II en RKC geloven in succesvol Eredivisieseizoen

Na 188 dagen zonder Eredivisievoetbal begint zaterdagavond het nieuwe seizoen. PSV is licht favoriet voor het kampioenschap. Willem II gaat voor Europees voetbal en RKC wil zich handhaven in de Eredivisie. De drie aanvoerders geven hun mening

Denzel Dumfries (PSV): “Ik verwacht een goed seizoen. De nieuwe speelwijze past goed bij ons. De spelers die er vorig seizoen bij waren, willen eerherstel. We worden kampioen, dat is een zekerheid.”

Peters: “We horen in het rijtje teams dat gaat strijden om play-offs voor Europees voetbal, dat is een reële doelstelling. Of het lukt heeft met veel factoren te maken. Geluk en pech spelen een grote rol.”

Tahiri: “Mijn hoofd is bij RKC. Eigenlijk kijk ik niet naar andere ploegen. Als zij het goed doen is dat goed voor ze.”

Tahiri: “Vorig seizoen hebben wij veel ervaring opgedaan. We hebben geleerd dat op dit niveau een kans een doelpunt moet zijn. Al met al zijn we volwassener geworden. Ons doel is om in de Eredivisie te blijven.”