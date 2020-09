Stankoverlast op station Breda, klachten over zere keel en hoestbuien

Foto: Tom van der Put/SQ Vision vergroot

Op het treinstation in Breda hebben vrijdagmiddag verschillende mensen geklaagd over een vreemde stank. Mensen moesten hoesten en hadden ze last van een zere keel.

De brandweer deed metingen in en om het station, maar heeft geen vreemde stoffen waargenomen. Een NS-medewerker is door ambulancepersoneel onderzocht. Het is onbekend of hij mee naar het ziekenhuis is gegaan.

De melding van de stank kwam rond halfdrie bij de meldkamer binnen. Een half later waren de hulpdiensten alweer vertrokken.

