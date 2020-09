Saibari bezorgt Jong PSV winst in Alkmaar, fletse derby in Eindhoven zonder doelpunten

Ismael Saibari was de grote man bij Jong PSV met een hattrick Alef Joao van FC Eindhoven in een duel om de bal met Orhan Dzepar van Helmond Sport (rechts). Foto: Orange Pictures Volgende Vorige vergroot 1/2 Ismael Saibari was de grote man bij Jong PSV met een hattrick

Jong PSV won vrijdagavond in Alkmaar overtuigend met 1-4 van Jong AZ. Grote man van het duel was gelegenheidsspits Ismael Saibari met een puntgave hattrick. FC Eindhoven deelde eerder op de avond thuis de punten met naaste buur Helmond Sport. De fletse derby eindigde in 0-0.

Jong PSV kwam in Alkmaar al snel op achterstand. Mohamed Taabouni scoorde voor Jong AZ in de vierde minuut. Daarna moesten de Eindhovenaren in de achtervolging. Dat deden ze overtuigend. Toch werd het knappe positiespel in de eerste helft pas in de blessuretijd verzilverd. Richard Ledezma scoorde beheerst uit een strafschop nadat Shurandy Sambo was neergehaald.

De gelijkmaker gaf de talentenploeg van trainer Peter Uneken vleugels. En dan vooral Saibari die dit seizoen is overgekomen van KRC Genk. De 19-jarige aanwinst was tot drie keer toe alert toen Jong AZ defensieve foutjes maakte. Hij scoorde er drie op een rij in de 48ste, 67ste en 78ste minuut. "Ik ben eigenlijk een aanvallende middenvelder", zei hij na afloop voor de camera van FOX Sports. "Maar door de wijze van spelen, heb ik veel vrijheid op het veld."

Burenstrijd FC Eindhoven - Helmond Sport ontvlamt pas in laatste minuten

In het Jan Louwers Stadion ontvlamde de burenstrijd pas in de laatste minuten. Tot die tijd verliep de derby zonder noemenswaardige momenten voor beide doelen. Zo kregen de toeschouwers de eerste helft wat schamele kansjes en enkele schoten uit de tweede lijn voorgeschoteld. Maar alle doelpogingen bleven zonder resultaat.

Direct na rust zette Helmond Sport aan en creëerde het team van trainer Will Boessen wat mogelijkheden. Maar doelman Ruud Swinkels wist schoten van Arno van Keilegom en Lance Duijvestijn te keren. FC Eindhoven stelde daar weinig tegenover en moest zich in de slotfase beperken tot verdedigen.

Dat deed de ploeg van trainer Ernie Brandts zonder fouten te maken. In de negentigste minuut kreeg FC Eindhoven na een snelle tegenstoot zelfs bijna de drie punten in handen. De harde lage schuiver van Hugo Botermans werd echter knap met de voet gekeerd door doelman Stijn van Gassel.

Beide middenmoters met ieder een winst- en verliespartij al achter de rug, hielden elkaar daarna tot het eindsignaal in evenwicht.

