Philharmonie zuidnederland krijgt 6 miljoen maar komt wel onder een vergrootglas

De Philharmonie zuidnederland. vergroot

De Philharmonie zuidnederland krijgt de komende vier jaar van de provincie in totaal zes miljoen euro. Het orkest zal daarvoor nog een stapje extra moeten doen en zal daarbij onder een vergrootglas liggen.

Jan de Vries Geschreven door

De toekenning van het bedrag ging vrijdagmiddag tijdens de vergadering van Provinciale Staten niet zonder slag of stoot. Het leidde zelfs tot een kansloze motie van treurnis op het bordje van cultuurgedeputeerde Wil van Pinxteren

Voor hem was het een belangrijk debat. Bij zijn aantreden een paar maanden geleden leek het erop dat hij de provincie in moest met de boodschap dat de cultuursector de broekriem moest gaan aanhalen. Tot verrassing van vriend en vijand kwam hij al vrij snel met het voorstel om de philharmonie de komende vier jaar elk jaar anderhalf miljoen euro subsidie te geven, zoals het vorige college had beloofd.

Addertje onder het gras

Dat leidde de aandacht af van het addertje onder het gras. Het geld voor het orkest komt niet uit de algemene middelen zoals vroeger maar uit de pot die Van Pinxteren heeft voor Vrije tijd, Sport en Cultuur. Dat betekent dat andere partijen in de sector minder krijgen. “Dat is dus wel gewoon een bezuiniging van zes miljoen op de cultuursector”, zei SP’er Nurettin Altundal.

Zijn partij diende een motie in om het geld alsnog uit de algemene middelen te halen, maar die werd niet aangenomen.

'Politieke hoofdzonde'

De motie van treurnis tegen Van Pinxteren had een heel andere aanleiding. Philharmonie zuidnederland maakte onlangs bekend dat het de huur van het Muziekcentrum in Eindhoven zou opzeggen om geld te besparen. Een uur voor de vergadering van Provinciale Staten meldden het Muziekcentrum en de philharmonie dat ze toch eens waren geworden.

Van Pinxteren vond dat relevante informatie en liet die razendsnel naar de cultuurwoordvoerders van de fracties sturen. Inderhaast werd die van D66 vergeten. De cultuurgedeputeerde bood zijn excuses aan, maar D66 maakte er toch een heel nummer van. Een politieke hoofdzonde noemde Arend Meijer van D66 dat. Hij kreeg niet genoeg partijen mee om Van Pinxteren een vlekje op zijn blazoe te bezorgen.

Meningsverschil in de coalitie

De subsidiëring legde ook een meningsverschil in de coalitie bloot. Waar CDA, Forum voor Democratie en Lokaal Brabant het orkest op een schild hesen, zette de VVD de hakken in het zand. Wat de liberalen betreft is vier jaar lang financiële steun geen automatisme. De VVD vond dat de philharmonie jaar na jaar moet bewijzen 'dat ze meerwaarde heeft voor het culturele ecosysteem van Brabant'.

Zij willen de anderhalf miljoen ieder jaar opnieuw afwegen tegen subsidies voor andere culturele instellingen en sport. In ieder geval wil ze dat na 2024 de subsidie wordt afgebouwd. De VVD stemde uiteindelijk in met vier jaar subsidie nadat Van Pinxteren had gezegd dat er in 2024 een einde komt aan de uitzonderingspositie van het orkest.

Philharmonie zuidnederland krijgt de komende vier jaar dus gewoon de 6 miljoen euro, zoals het vorige college had beloofd. Met dit verschil dat er nu minder geld overblijft voor andere instellingen in de sector Vrije tijd, Sport en Cultuur.