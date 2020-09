Frans pretpark gaat aan de haal met muziek van huiscomponist De Efteling

Een pretpark in Bretagne is met muziek aan de haal gegaan van René Merkelbach, de huiscomponist van De Efteling. De kopie klinkt volgens de Tilburger nog 'beroerd' ook.

"Ik hoorde er vrijdag plotseling van", zegt Merkelbach. Hij doelt op Kingoland. Het pretpark speelde een compositie van hem opnieuw in en draait het sindsdien voor de eigen bezoekers. Zonder daarvan de componist op de hoogte te stellen.

Vliegende Hollander

Het muziekstuk componeerde Merkelbach al jaren geleden voor de attractie De Vliegende Hollander die in het pretpark in Kaatsheuvel staat. De ingespeelde Franse kopie is volgens hem 'één-op-één' herkenbaar. "En hij klinkt nog beroerd ook."