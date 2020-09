Auto slaat over de kop op A50 bij Uden en veroorzaakt ravage op snelweg

Het ongeluk op de A50 bij Uden gebeurde zaterdagochtend vroeg (foto: Kevin Kanters/SQ Vision). vergroot

Een auto is zaterdagochtend over de kop geslagen op de A50 bij Uden. Dit gebeurde rond kwart over zes.

De automobilist raakte door nog onbekende oorzaak van de weg, raakte de vangrail en werd zo gelanceerd.

Total loss

Toen de hulpdiensten aankwamen, was het slachtoffer al uit de auto. De bestuurder is met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

De auto is total loss. De weg lag na de crash vol onderdelen. Om die op te ruimen, werd een rijstrook afgesloten.

Vanwege het ongeluk op de A50 bij Uden werd de brandweer opgeroepen (foto: Kevin Kanters/SQ Vision). vergroot