Twee dronken mannen (18) aangehouden na vernielen van zeker twaalf auto's in Tilburg

Twee 18-jarige Tilburgers zijn vrijdagnacht aangehouden nadat ze zeker twaalf auto's vernielden die geparkeerd stonden aan de Molenstraat en de Noord-Besterdstraat in Tilburg. Een getuige zag de twee rond kwart voor twee bezig, waarschuwde de politie en gaf een duidelijk signalement door.

Rijbewijs

Daarnaast was de politie vrijdagavond en -nacht in Tilburg bezig met een verkeerscontrole. Een automobilist moest vrijdagnacht zijn rijbewijs inleveren nadat hij aan het racen was door de stad. Hij reed met een snelheid van 128 kilometer per uur over de Bisschop Zwijsenstraat waar 50 kilometer per uur de maximumsnelheid is.