Auto vliegt uit de bocht op A2-knooppunt De Hogt, bestuurder gewond

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision vergroot

Op een verbindingsweg van de A2 bij knooppunt De Hogt is zaterdagmiddag een auto uit de bocht gevlogen en in de sloot belandt. De bestuurder is gewond geraakt en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Ron Vorstermans Geschreven door

Er landde ook een traumahelikopter. Het is nog onduidelijk wat bestuurder precies mankeert of hoe het ongeval kon gebeuren.

Door het ongeluk werd de verbindingsweg van de A2 vanuit Eindhoven naar de A67 richting Turnhout gesloten.

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision vergroot

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision vergroot

