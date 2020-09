Harde klap voor Willem II, Tilburgers onderuit bij seizoensopening in Heerenveen

Derrick Köhn zoekt als verdediger ook veelvuldig de aanval (foto: OrangePictures). vergroot

Willem II is het seizoen slecht begonnen. Op bezoek bij sc Heerenveen ging de ploeg van trainer Adrie Koster zaterdagavond met 2-0 onderuit. Lucas Woudenberg scoorde halverwege de eerste helft, een kwartier voor tijd viel de beslissing via een doelpunt van Pawel Bochniewicz. Wat viel er tijdens de verliespartij op aan de kant van de Tilburgse ploeg?

Moeilijke puzzel

Jordens Peters is een vaste kracht bij Willem II. De aanvoerder stond afgelopen seizoen van de 26 gespeelde competitiewedstrijden alle duels aan de aftrap. Slechts één keer maakte hij de negentig minuten niet vol. In de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht werd hij toen twee minuten voor tijd gewisseld. Maar in Heerenveen ontbrak Peters. De gele kaart die hij pakte tegen Feyenoord, uiteindelijk de laatste wedstrijd van het afgebroken seizoen, betekende zijn vijfde van het seizoen en dus een schorsing voor het duel in Heerenveen.

“We gaan het puzzeltje wel proberen te leggen”, zei trainer Adrie Koster daar vooraf over. Maar een lastige puzzel was het. Want naast Peters ontbrak ook Freek Heerkens. Hij speelde 22 van de 26 wedstrijden de volle negentig minuten. De laatste vier wedstrijden van het vreemde slot moest hij missen door een blessure. Nu gooit een liesblessure roet in het eten, terwijl nieuweling Leeroy Owusu bovendien ontbrak met hamstringklachten. Uiteindelijk puzzelde Koster een achterhoede in elkaar met Driess Saddiki, Sebastien Holmen, Miquel Nelom en Derrick Köhn.

Nieuweling Kwasi Wriedt ontbrak door een gebroken middenvoetsbeentje. Terwijl ook jongelingen Rick Zuijderwijk en Dylan Ryan nog niet (wedstrijd)fit waren. Het is een enorm verschil met vorig seizoen, toen Willem II bijna geen fysieke problemen kende. Het zorgde ook voor een bijzondere bankbezetting, met vier tieners en alleen reservedoelman Jorn Brondeel en spits Paul Gladon ouder dan 21 jaar.

Wissels

Met de jonge bank had Koster misschien niet alle mogelijkheden die hij zou willen. Maar zijn wissels waren in dit geval toch opmerkelijk te noemen. In eerste instantie haalde hij aanvaller Mats Köhlert van het veld en bracht hij Victor van den Bogert binnen de lijnen. Een verdediger voor een aanvaller, waardoor er geschoven moest worden en Saddiki en Mike Trèsor op een andere positie moesten gaan spelen. De tweede wissel was op het moment dat sc Heerenveen een hoekschop mocht nemen. Verdediger Derrick Köhn ging van het veld, Paul Gladon kwam binnen de lijnen. Een paar tellen later was het 2-0.

Derrick Köhn

Een positieve noot na de voor Willem II vervelende avond in Heerenveen. In het rijtje Diego Palacios en Kostas Tsimikas komt over een tijdje waarschijnlijk ook Derrick Köhn te staan. De twee voormalig backs van Willem II zochten bij de Tilburgse club vaak de aanval. Dat doet de van Bayern München overgekomen Köhn ook. In balbezit heeft Willem II met de 21-jarige Duitser een extra aanvaller op het veld staan. Het is bovendien een speler die aanvallend denkt en de voetballende oplossing zoekt. Niet een speler die alleen maar rent en eenmaal bij de achterlijn de bal terug speelt op een middenvelder.

Tegen Heerenveen leverde het Willem II veel dreiging op, maar nog geen doelpunten. Als hij dit spel weet vast te houden, lijkt dat echter alleen een kwestie van tijd.