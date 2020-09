Fotograaf uit Deurne legt Brabant vast vanuit zijn propellervliegtuigje

De Amercentrale in Geertruidenberg. (Foto: Jeroen Komen) vergroot

Jeroen Komen uit Deurne is fotograaf en gaat graag met zijn propellervliegtuigje op stap. Tijdens de vluchten weet hij het een met het ander te combineren en legt steden, dorpen en landschappen vanaf grote hoogte vast. Zo vloog hij al over grote delen van Europa en legde in coronatijd de desolate situatie van luchthaven Schiphol van grote hoogte vast.

Dat bracht hem op het idee om zelf een magazine te maken met zijn luchtfoto’s. Uiteraard staan daar ook enkele fraaie Brabantse plaatjes bij.

Het Evoluon in Eindhoven. (Foto: Jeroen Komen) vergroot

De wellnessboot bij Mill. (Foto: Jeroen Komen) vergroot

De fietsrotonde in Veldhoven. (Foto: Jeroen Komen) vergroot

Smartlapfestival in Breda. (Foto: Jeroen Komen) vergroot

Busstation in Uden. (Foto: Jeroen Komen) vergroot

