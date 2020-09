Inzittende auto blijkt bij controle nog een maand celstraf uit te moeten zitten voor drugshandel

Twee inzittenden van een auto zijn zaterdagavond op de A27 bij Hank aangehouden. Dat gebeurde nadat de auto door agenten langs de kant van de weg was gezet. Bij controle bleek dat een van de passagier nog 35 dagen celstraf moet uitzitten voor drugshandel.

Agenten hadden op de A59 gezien dat de verlichting van de auto niet in orde was en dat linkerspiegel met tape bij elkaar werd gehouden.

Het contactslot van de auto was uitgeboord, waardoor de auto met een schroevendraaier gestart moest worden.

Opvallende rijstijl

Bovendien had de bestuurder volgens de politie een opvallende rijstijl en was, zo bleek later, onder invloed van drugs.