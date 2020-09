Oranjefan Johan Vlemmix gaat met Prinsjesdag toch naar Den Haag

Johan Vlemmix vergroot

Johan Vlemmix heeft in twintig jaar geen Prinsjesdag gemist, maar dit jaar is het anders. Door het coronavirus wordt het publiek gevraagd om thuis te blijven, maar Johan trekt dinsdag toch naar de hofstad om de feestdag bij te wonen.

"Ik ga een reportage maken over Prinsjesdag nu er niemand in de stad is", vertelt Johan. "Het is dus ook een beetje werktechnisch, maar ik vind het stiekem wel leuk dat ik er toch bij ben."

Met een miniatuur-Gouden Koets rijdt hij door de hofstad, om zo te zien hoe mensen de dag beleven. "Het zal anders zijn, want we gaan niemand van de familie zien, ben ik bang. Maar ik ken ondertussen veel mensen, dus ik zal veel bekenden tegenkomen, wat het toch gezellig maakt."

Gouden Koets

Omdat er geen rijtoer is, rijdt het koningspaar dit jaar met een auto naar de kerk. Vorige week werd bekend dat de Gouden Koets na renovatie naar een museum gaat, iets waar Johan geen seconde wakker van kan liggen. "Hij is mooi, maar in een museum staat 'ie ook goed."

Zelf heeft Johan nog wel een advies hierover. "Ga lekker met de tijd mee, in een gave sportwagen naar de ridderzaal, een Lamborghini of zo. Sterker nog, nu ik het zo zeg, ik ga de koninklijke familie een brief schrijven om het voor te stellen!"

