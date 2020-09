Alternatieve bloemencorso in Valkenswaard: 'het corsohart gaat toch weer kloppen'

Wachten op privacy instellingen... Toch een beetje corso in Valkenswaard. Volgende Vorige vergroot 1/2 Toch een klein beetje Bloemencorso in Valkenswaard.

Dit jaar is het de allereerste keer dat het bloemencorso in Valkenswaard niet door kan gaan. Onder de bouwers was er teleurstelling, maar dat weerhield hen er niet van om toch iets te organiseren. Daarom is de markt in Valkenswaard omgetoverd tot corso-expositie waar allerlei bloemsculpturen te bewonderen zijn.

Lola Zopfi Geschreven door

De belangstelling is groot zondagmiddag. Groepjes mensen lopen van het ene kunstwerk naar de andere. Er worden foto's gemaakt en er klinkt bewondering. "Moet je de achterkant eens zien, die is zo ontzettend mooi", glundert een vrouw. Ze maakt snel een aantal foto's voordat ze weer doorloopt.

Burgemeester Anton Ederveen brengt ook een bezoek aan de corso-expositie en snapt die belangstelling volledig. "Valkenswaard en het bloemencorso zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ondanks de tegenslag is het de corsobouwers gelukt om ons te laten genieten op een hele andere manier."

Positiviteit

Wagenbouwer Leen van Horssen heeft meegewerkt aan de alternatieve bloemencorso. Normaal gesproken is hij zo'n drie maanden bezig met het bouwen. Dit keer kostte het hem maar drie weken. Hij blijft positief. "Ik ben allang heel blij dat we iets hebben kunnen doen, dat is echt fijn. Natuurlijk zijn er wel een paar traantjes gevallen omdat we niet echt kunnen rijden, maar goed er zijn ergere dingen."

De bloemsculpturen zijn tot en met woensdag te bekijken.