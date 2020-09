72-jarige vrouw verongelukt in Deurne, reed met auto tegen een boom

Een 72-jarige vrouw uit Deurne is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk op de Helmondsingel (N270) tussen Helmond en Deurne. Dat meldt de politie maandag. Ze reed waarschijnlijk met hoge snelheid met haar auto tegen een boom.

Er zat niemand anders in de wagen en er was ook geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken.

Voor het ongeluk werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die is niet geland. Volgens de politie is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De N270 was nog lang dicht voor onderzoek.