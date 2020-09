Minder feestelijkheden betekent minder hoedjes: Jeanne en Jeanne zien hun verkoop teruglopen

Geen bruiloften en een heel andere Prinsjesdag: er zijn veel minder feestelijkheden. Daarom wordt er ook veel minder feestelijke kleding verkocht. Dat merken ze bij Jane's Hats in Beek en Donk maar al te goed. "We zagen de klandizie flink teruglopen", vertellen Jeanne Janssens en Jeanne van de Elsen.

Creativiteit

Maar Jeanne en Jeanne hoeven nog niet met pet rond, financieel komen ze er wel uit. “Het zou wel erg leuk zijn als er weer wat leven in de brouwerij kwam”, aldus Jeanne. De twee zitten ook niet stil. “Toen we tijdens de crisis binnen zaten, kwam er toch wel behoorlijk wat creativiteit boven drijven en heb ik een aantal hoeden gemaakt”, zegt Jeanne. “We moeten er ook voor zorgen dat er in de winkel genoeg mooie hoeden liggen zodat mensen weten wat we kunnen maken.”