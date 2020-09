'Nieuw' RKC Waalwijk begint seizoen met nederlaag in eigen huis

RKC Waalwijk is het seizoen begonnen met een 0-1 nederlaag tegen Vitesse. In eigen huis kreeg het op slag van rust een tegentreffer van Oussama Darfalou te verwerken, het lukte de ploeg van trainer Fred Grim niet om die achterstand weg te werken. Wat viel er naast de Vitesse-goal en de nederlaag van RKC nog meer op?

Lamprou in plaats van Vaessen Kostas Lamprou stond onder de lat bij RKC. De doelman kreeg eerder in de week van trainer Fred Grim te horen dat hij de voorkeur krijgt boven Etienne Vaessen. Tot grote teleurstelling van Vaessen, die de afgelopen jaren eerste doelman was. Tegen Vitesse zat de goalie niet bij de wedstrijdselectie. Lamprou liet zich een aantal keer zien met goede reddingen. Alleen op slag van rust had hij geen antwoord op een inzet van Vitesse-spits Darfalou.

Sproeiers

Na een klein kwartier spelen zocht RKC de aanval. De bal kwam bij Vurnon Anita, die in positie was om te schieten. De scheids floot echter af. Verbazing in het stadion, in eerste instantie dan toch. Want er lag geen speler geblesseerd op de grond, buitenspel kon het niet zijn en hands was er ook niet gemaakt. De sproeiers in het veld waren schuldig. Die kwamen uit de grond en begonnen water te spuiten. En dus was het niet Vitesse dat door goed verdedigen een kans wist te voorkomen, maar de eigen sproei-installatie van de Waalwijkers.