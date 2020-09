Deze vier zaken vielen op bij PSV’s eerste winst van het nieuwe eredivisieseizoen

PSV viert de 1-2 van Donyell Malen (foto: OrangePictures). vergroot

PSV is erin geslaagd om de eerste wedstrijd van het nieuwe eredivisieseizoen in winst om te zetten. De ploeg van Roger Schmidt versloeg zondag FC Groningen, waar oud-PSV’er Arjen Robben in de basis begon maar na 29 minuten geblesseerd uitviel, met 1-3.

Job Willemse Geschreven door

Zo’n zes maanden geleden speelde PSV voor het laatst een competitiewedstrijd. Ook toen reisden de Eindhovenaren af naar Groningen om tegen de plaatselijke ‘FC’ te spelen. Toen won PSV met 0-1 en zondag wist PSV opnieuw te winnen. Cody Gakpo (tweemaal) en Donyell Malen maakten de doelpunten.

Wederopstanding Pablo Rosario

Afgelopen seizoen was Pablo Rosario vaak de gebeten hond aan PSV-zijde. De jonge middenvelder werd toen zeer conservatief spel verweten en nam geen risico aan de bal. Van die Rosario is onder trainer Roger Schmidt niets meer van over. De 23-jarige middenvelder lijkt getransformeerd te zijn. Hij speelt de bal nagenoeg altijd vooruit op een hoog tempo, lijkt zeer beweeglijk en duikt zelfs op in de zestien.

Tijdens de voorbereiding viel Rosario al in positieve zin op. Mede daardoor heeft Schmidt ook besloten om Rosario tot reserve-aanvoerder te benoemen. De goede lijn van de voorbereiding heeft de middenvelder in ieder geval doorgetrokken tijdens de start van de Eredivisie. Het kan op deze manier een mooi seizoen voor hem worden.

Pijnlijke blunder doelman Yvon Mvogo

De tegengoal die PSV tegen kreeg was op z'n zachtst gezegd te voorkomen. Doelman Yvon Mvogo werd deze zomer gehaald omdat hij voetballende kwaliteiten met zich meebrengt als keeper. En laat het nou net daar fout gaan tijdens de eerste competitiewedstrijd.

De goalie van PSV nam een uittrap kort, kreeg de bal terug en wilde Hendrix op de rand van de zestien inspelen. Maar de pass van Mvogo was ver onder de maat, waardoor Groningen kon onderscheppen en aanvaller Suslov raak kon schieten. Een pijnlijke blunder voor Mvogo, al is het nog wel (veel) te vroeg om hem te beoordelen op één fout. Het is op deze manier alleen niet een al te best begin voor de Zwitser. Hij hield PSV overigens in de slotfase met een knappe redding op 1-2.

Sam Lammers met het hoofd al in Italië?

Na 50 minuten werd de spits van PSV gewisseld. Het waren 50 onzichtbare minuten voor Lammers, die al de gehele week in verband wordt gebracht met een transfer naar Atalanta Bergamo. Moet gezegd worden: Lammers kreeg in de eerste helft een flinke tik op het bovenbeen, waarna hij na een korte blessurebehandeling toch weer verder kon. Maar de aanvaller van PSV heeft niet kunnen brengen wat hij tijdens de voorbereiding wel liet zien.

Centraal duo Teze-Boscagli oogt prima, maar is niet echt getest

Er stond zondagmiddag in Groningen een geheel nieuw centraal duo op het veld voor PSV. Jordan Teze en Olivier Boscagli vormden het centrum en dat deden ze naar behoren. Vorig jaar speelden beide nog op de backposities, maar Schmidt heeft ze dus naar het midden gehaald.

Het duo hield Nick Viergever en Timo Baumgartl op de bank, maar is ook weer niet echt getest in Groningen. Zeker in de eerste helft creëerde Groningen geen noemenswaardige kansen, maar in de slotfase van de wedstrijd ging de thuisploeg wat gedurfder en aanvallender spelen. Daardoor moesten Teze en Boscagli nog wel aan het werk, maar in de problemen kwam PSV niet meer.