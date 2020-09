Help! NAC zoekt nieuwe vlaggenman: 'Een vlaggenmeid is ook prima'

Vlaggenman Floris wil ook wel eens een biertje drinken en voetbal kijken. vergroot

Elke keer als NAC op voorsprong komt of gelijkmaakt, rent hij als een gek met een levensgrote vlag met de nieuwe tussenstand erop door het stadion. Iedereen bij de Bredase club kent Floris als 'de vlaggenman'. Maar na zes jaar stopt hij ermee, want hij wil als supporter ook wel eens rustig met zijn maten op de tribune bier drinken en voetbal kijken. Help! NAC moet op zoek naar een nieuwe vlaggenman.

Ergens vindt Floris Deijkers (21) het wel jammer, hij heeft het altijd met plezier gedaan bij de thuiswedstrijden. Bij een doelpunt van NAC rende hij op de eretribune, luid aangemoedigd door het publiek, met zijn vlag als een dolle van de ene naar de andere kant. Met daarop 1-0, 3-1 of 2-2, net welke score op dat moment vereist was.

Maar Floris stopt er dus mee en NAC moet naarstig op zoek naar een nieuwe loper. Die zoektocht wordt geleid door Winnie Bogers, NAC-supporter in hart en nieren. Hij kwam niet alleen met het idee, maar was vijftien jaar jaar geleden ook zelf de eerste vlaggenman.

"De nieuwe vlaggenman moet een hele hoop snelheid hebben, een goede conditie en veel clubgevoel."

"Ik heb eerst zelf met de vlag rondgerend, maar daar ben ik na een jaar snel mee gestopt", zo vertelt Bogers. "Ik had toen nogal wat overgewicht en daardoor was het best pittig. Maar toen rende ik ook het halve stadion rond. De vlaggenman van nu kan alleen nog de lange zijde bestrijken."

Vlaggenman Floris Deijkers met bedenker Winnie Bogers. vergroot

Maar ook nu, zeker als er veel gescoord wordt, moet de vlaggenman aan de bak. Na al die jaren is het fenomeen inmiddels onderdeel geworden van de clubcultuur. Alle vlaggen liggen tegenwoordig in een hok onder de tribune tot en met de stand 10-10 keurig gerangschikt.

De zoektocht naar een nieuwe vlaggenman is begonnen. "We vinden wel een nieuw iemand", zegt Winnie Bogers. "Dat is altijd al gelukt. Een vlaggenman of een vlaggenmeid, het maakt niet uit." Floris Deijers vult aan: "De nieuwe vlaggenman moet een hele hoop snelheid hebben, een goede conditie en veel clubgevoel voor NAC."

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Winnie Bogers via 06-22377832.

Vlaggenman Floris Deijkers rent nog ene laatste ronde. vergroot