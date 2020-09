Katten worden dik en ongelukkig door een losloopverbod, volgens kattenoppas Janine

Een losloopverbod voor katten is een slecht plan dat het welzijn van de huisdieren aantast: "Daar krijg je dikke en ongelukkige katten van." Dat zegt kattenoppas Janine de Visser uit Roosendaal. Ze reageert op een plan van een hoogleraar van Tilburg University.

"Je kunt katten niet binnenhouden en je moet dat ook niet willen", zegt kattenoppas Janinie de Visser in het Omroep Brabant-radioprogramma WAKKER! "Het is niet goed voor het welzijn van de kat, die heeft de behoefte om te jagen. Dat is natuurlijk gedrag, dat kunnen we niet gaan ontzeggen."