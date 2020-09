Gemeenten diep in de rode cijfers: 'Burgers en bedrijven mogen niet de dupe worden'

Burgemeester Paul Depla van Breda (foto: Omroep Brabant). vergroot

Alle Brabantse gemeenten dreigen dit jaar diep in de rode cijfers te komen. Omdat ze er steeds meer taken bij krijgen en door de coronacrisis. Burgemeesters luiden daarom de noodklok. "Gemeentes hebben flinke tekorten en we zijn beu om steeds over geld te moeten zeuren", zegt burgemeester Paul Depla van Breda.

In 2015 zijn de jeugdzorg, de zorg voor langdurig zieken en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar gemeenten overgeheveld. Sindsdien moeten dorpen en steden miljoenen bezuinigen.

Burgemeester Depla: "Als je kijkt naar de jeugdzorg staat het extra geld in geen verhouding tot de extra taken. Dat geeft het Rijk wel toe, maar financiële oplossingen worden uitgesteld. Iedere gemeente merkt dat en de burgers hebben er last van. Zolang er geen extra geld komt, hoe zorg je dan als gemeente dat mensen de juiste zorg krijgen."

Depla vindt dat bewoners of bedrijven in Breda niet de dupe mogen worden. "Hun financiële perspectieven zijn in deze tijd van corona al niet best. Al het geld dat we als gemeente krijgen wordt aan dienstverlening aan de burgers besteed, bijvoorbeeld het onderhoud aan straten en pleinen, culturele voorzieningen of schoolgebouwen. Als het de gemeente slecht gaat, dan heeft dat consequenties voor bewoners, bedrijven en bezoekers."

Door als alle gemeenten één sterk front te vormen, hoopt Depla dit onderwerp nu op de agenda te krijgen in Den Haag. Hij gaat ervan uit dat er bij de komende kabinetsformatie besluiten worden genomen.