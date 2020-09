Dronken automobilisten moeten rijbewijs inleveren

De politie heeft het rijbewijs van een 41-jarige man uit Wernhout ingevorderd. In Roosendaal is ook een man (20) zijn rijbewijs kwijtgeraakt. Beide mannen zaten dronken achter het stuur.

De man uit Wernhout moest midden in de nacht rond kwart voor vier in Schijf een blaastest doen. Daaruit bleek dat hij vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken.