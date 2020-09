Twee arrestaties bij vechtpartij in hotel Tilburg

Archieffoto vergroot

Bij een vechtpartij in een hotel in Tilburg zijn zondagavond rond halftwaalf twee mannen van 22 en 24 aangehouden. In het hotel aan de Bredaseweg hadden ze enkele spullen vernield. Toen ze weg wilden rijden blokkeerden andere bezoekers de weg.

Malini Witlox Geschreven door

De twee mannen werden daarop kwaad en mishandelden enkele mannen. De verwondingen vielen mee. Niemand had medische verzorging nodig, maar beide Tilburgers werd wel aangehouden.

Ze worden verdacht van openlijk geweld.