De bestuurder van het busje is gevlucht (foto: Iwan van Dun/SQ Vision) vergroot

Een busje is maandag op de Julianastraat in Vlijmen op z'n kant terechtgekomen. Daarvoor schoot het busje over een stoeprand en knalde tegen een boom. De bestuurder is daarna gevlucht.

Youssef Zerrouk Geschreven door

Volgens omstanders zou de bestuurder daarna verderop in Vlijmen zijn aangehouden, maar dat is nog niet bevestigd.

De oorzaak van het ongeluk is niet duidelijk. Ook is niet bekend of de bestuurder gewond is geraakt.